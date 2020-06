MONETTE, Omer



À Notre-Dame-de-Pontmain, le 18 juin 2020, est décédé à l'âge de 83 ans, M. Omer Monette, époux de Doriane Lebel.Prédécédé par son fils Marc (Danièle), il laisse dans le deuil ses enfants Manon (André), Luc (Line) et Marie-Josée (Mario), ses petits-enfants : Simon, Louis-Philippe, Jérémie, Marie-Pier, Marc-Antoine, Philippe et Catherine, ses arrière-petits-enfants : Loik, Léo, Rémi, Jennifer, Katelyne, Sébastien et Audrey, son beau-frère Gérald Girard (Hebe) ainsi qu'autres parents et de nombreux amis.La famille vous accueillera le dimanche 28 juin 2020 de 14h à 17h au :