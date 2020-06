À vous de jouer

Quiz

Question #1

PHOTO D'ARCHIVES

On ne peut pas dire que les Islanders de New York ont raté leur coup au repêchage de 1973 en repêchant Denis Potvin au tout premier rang. Le Canadien a aussi bien fait en mettant la main sur celui qui jouera le plus de matchs dans la LNH parmi les joueurs repêchés cette année-là. De qui s’agit-il ?