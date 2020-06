Changeons la devise du Québec

Décidément, le « Je me souviens » est en déliquescence. « L’oubli » du drapeau fleurdelisé le 24, dont Martine Desjardins, la directrice générale du Mouvement national des Québécoises et Québécois, a assumé la responsabilité, n’est à vrai dire qu’un acte manqué, comme dirait Freud.

Cette « distraction » n’en est pas une. Elle révèle la perte de mémoire collective mine de rien dans tous les secteurs d’activité.

Disons-le crûment. Notre patriotisme appartient au passé. Proclamer nos origines « de souche » n’est plus recommandable. Cela sous-tend un racisme systémique dans le Québec « melting-poté ».

Notre drapeau est contaminé par nos affirmations linguistiques et identitaires. Il a même été piétiné par des anti-francophones à Brockville en Ontario en 1989. Des manifestants en colère s’opposaient à la fois à la reconnaissance du Québec comme société distincte et contre la politique pour protéger le français au Québec et en Ontario.

Qui s’en souvient encore ?

N’a-t-on pas déjà oublié que la mairesse de Montréal, l’égérie bilinguisée, a prononcé un discours officiel seulement en anglais en décembre 2018 ? Elle ne s’était pas rendu compte qu’elle n’avait parlé qu’en anglais, ce qui est révélateur de son inconscience linguistique.

Relativisme

Les jeunes Québécois ignorent les combats menés avant qu’ils naissent. Ils sont un pur produit de l’époque actuelle. On les a mis à l’abri en leur proposant une vision où le relativisme exclut tout jugement moral, social et politique. Leur éducation, teintée d’approximations historiques et d’une rectitude politique, n’a rien à envier à l’ancienne et détestable éducation au péché mortel.

Les jeunes sont plus ouverts sans être plus tolérants pour ceux qui ne pensent pas comme eux. Ils ignorent, à l’évidence, que sans référence au passé l’être humain est sourd et aveugle quant à l’avenir.

Les Québécois ont oublié leur vieux. Cette amnésie générationnelle explique aussi la catastrophe des CHSLD. Nous sommes tous coupables d’avoir par négligence et indifférence laissé nos vieillards vivre dans une forme indéniable de déchéance et mourir enfermés dans leur solitude. Ce drame collectif contredit notre devise. Non, nous ne nous souvenons plus de ce qui nous dérange et nous oblige à sacrifier nos routines d’individualité post-moderne.

Indifférence

L’indifférence est un sentiment dévastateur pour un petit peuple comme nous, enclavé en Amérique du Nord et coupé depuis longtemps de la France que nombre de Québécois considèrent comme un pays comme les autres et non plus comme le point d’ancrage de notre langue et de notre culture.

Dans cette optique, on comprend que nombre de Québécois se perçoivent comme des immigrants exactement comme ceux qui se présentent à nos frontières aujourd’hui à la seule différence qu’ils sont arrivés parfois il y a des siècles. Plutôt que nous définir comme un peuple enraciné, nous nous considérons donc comme des exilés sur notre territoire où pourtant nos ancêtres se sont échinés à construire un pays.

« On est tous des êtres humains », clament ceux qui dédaignent notre affirmation collective identitaire. Mais encore, a-t-on envie de répondre ? Doit-on désormais s’affirmer comme des colonisateurs blancs, apatrides et sans drapeau ? Doit-on demander pardon ?