Clément Diop veut poursuivre sur sa lancée

Le moment tant attendu approche pour l’Impact de Montréal, qui s’envolera vers Orlando le 2 juillet pour prendre part au tournoi estival de la Major League Soccer (MLS). Pour le gardien Clément Diop, ce sera une opportunité de reprendre là où il a laissé au début du printemps.

• À lire aussi: COVID-19 : Petite frayeur chez l’Impact

• À lire aussi: L’Impact et Raitala s’en vont à la guerre

En deux matchs du circuit Garber, l’IMFC a vaincu le Revolution de la Nouvelle-Angleterre à domicile avant d’aller chercher un précieux point chez le FC Dallas. Cette situation aurait pu être différente sans Diop, qui a gardé les cages lors des deux rencontres.

«C’est vrai qu’on a produit un niveau de jeu qui était plutôt bon en début de saison. Maintenant, on a relancé les matchs simulés. On espère qu’on sera prêt physiquement et mentalement pour Orlando. On veut donner tout ce qu’on a pour aller le plus loin possible dans le tournoi et rendre les gens fiers de nous. On veut prouver que ce n’était pas l’affaire que de quelques matchs», a indiqué Diop en conférence vidéo, vendredi.

Outre le Revolution et le D.C. United, qui restent des adversaires très fréquents du Bleu-Blanc-Noir, ce sera le duel face au Toronto FC qui captera le plus d’attention parmi les trois.

«Il faut les appeler comme ils sont ; ce sont des ennemis. On va tout faire pour les battre», a déclaré le Français.

«Toronto, on sait tous que c’est un derby. On sait que c’est un match qu’on doit jouer à fond. [...] C’est un match qu’on doit absolument gagner parce qu’il est très important pour nous et les amateurs». Diop sait particulièrement comment s’en sortir face à ce rival, lui qui a fermé la porte aux Torontois lors de la finale du Championnat canadien, en septembre.

Le nouveau numéro 1

Grâce à ses belles performances en fin de saison, Diop a charmé le public montréalais et du même coup subtilisé le poste de portier numéro 1 à Evan Bush. Le natif du Sénégal est d’avis que c’est son travail acharné et sa patience qui lui ont permis de faire sa place.

«En présaison, je savais que j’avais une chance d’avoir le poste et je me suis battu pour. Je veux continuer à rester concentré pour avoir plus de temps de jeu», a-t-il mentionné.

En tenant à bout de bras la coupe des Voyageurs et ne concédant par la suite que sept buts en cinq parties en 2020, Diop a mérité sa chance. Pour lui, c’est le résultat d’un travail acharné.

«Lors des derniers mois, j’ai beaucoup changé en tant que personne et en tant que footballeur. Je suis bien plus compétent ici que je l’étais à Los Angeles. Je travaille plus fort et j’essaie d’être plus concentré que je l’étais. C’est là qu’est le gros changement. Les gars m’ont beaucoup aidé aussi», a-t-il avoué humblement.

Même s’il y a une explosion des cas de COVID-19 en Floride par les temps qui courent, le gardien croit que tous les joueurs seront à l’abri.

«Le protocole de la MLS est assez strict. Même s’il y a beaucoup de cas en Floride, si tout se passe bien on ne devrait pas être affecté puisqu’on sera confiné à l’intérieur de Walt Disney World. Ça ne devrait pas arriver jusqu’à nous», a-t-il dit.