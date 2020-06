BOUCHARD

Père Pierre-Julien, m.s.a.



Est décédé à Montréal, le 19 juin 2020, l'âge de 89 ans, Père Pierre-Julien Bouchard, m.s.a.Né le 29 mars 1931 à Alma, QC, il était le fils de feu Hélène Imbeault et de feu Armand Bouchard.Membre de la Société des Missionnaires des Saints-Apôtres, il fut ordonné prêtre le 30 mai 1959 à Alma. Il a débuté la même année au Collège St-Jean-Vianney à Montréal à titre de directeur des étudiants et d'assistant supérieur jusqu'en 1963. De 1964 à 1967, il devient supérieur du Séminaire des Saints-Apôtres à Laprairie. Il part en 1967 comme missionnaire au Cameroun pendant 18 ans comme curé de la Mission catholique de Nsimalen, supérieur régional d'Afrique et économe du Séminaire des Saints-Apôtres d'Otélé. De 1982 à 1985, il est nommé directeur général adjoint, agent de pastorale vocationnelle, publiciste et directeur général du Collège St-Jean-Vianney à Montréal. De 1988 à 1994, il est curé de la Communauté chrétienne St-Justin à Montréal et, de 1997 à 2008, il est animateur de pastorale aux Résidences Angelica-Les Cascades à Montréal-Nord. Il demeure au Carrefour Providence à Montréal depuis 2018 jusqu'à son décès.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil ses deux frères Victorin (Françoise Jobin) et Roger, sa soeur, Soeur Valentine Bouchard, s.s.s., sa nièce Mélanie Bouchard (Gérald Boileau) ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.Il sera exposé au complexe funérairele samedi 27 juin 2020 de 12 heures à 14 heures suivi d'une liturgie de la Parole au salon.Il sera inhumé au cimetière de la paroisse St-Joseph (Rivière-des-Prairies), 10050 boul. Gouin Est, Montréal.Compte tenu des circonstances et afin de rendre hommage à tout ce que sa vie représenta, une célébration commémorative aura lieu à une date ultérieure.Au lieu de fleurs, vous pouvez faire un don pour la formation de futurs prêtres de la Société des Missionnaires des Saints-Apôtres, 3719 boul. Gouin Est, Montréal-Nord, QC, H1H 5L8.