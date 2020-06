Écrasement du vol d’Ukraine International Airlines en Iran: le contenu des boîtes noires sera partagé en juillet à Paris

Le téléchargement des données des boîtes noires du vol PS752 d’Ukraine International Airlines abattu par erreur en Iran le 8 janvier dernier aura lieu à Paris dans la semaine du 20 juillet, a confirmé le gouvernement canadien, vendredi.

• À lire aussi - L’accès au contenu des boîtes noires du vol 752 retardé en raison de la pandémie de COVID-19

Au total, 176 personnes ont péri lors de cet écrasement, dont 55 citoyens canadiens et 30 résidents permanents.

Le Canada et d’autres pays ayant perdu des citoyens lors de cette tragédie attendent depuis des mois d’obtenir le contenu des enregistreurs de vol et talonnaient l’Iran – qui mène l’enquête – pour avoir accès à ces informations. La pandémie de COVID-19 a en outre retardé le partage des données, étant donné les difficultés de voyager d’un pays à l’autre ces derniers mois.

Le ministre canadien des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, et son collègue des Transports, Marc Garneau, se sont montrés satisfaits du dernier développement dans ce dossier.

«Nous accueillons favorablement l’annonce aujourd’hui [vendredi] au Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale que l’Iran s’est finalement formellement engagé à remettre, le 20 juillet, les données du vol PS752 d’Ukraine International Airlines au Bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile de la France, ont déclaré les deux ministres canadiens dans un communiqué. Nous continuerons à demander des comptes à l’Iran et à travailler pour plaider en faveur de la responsabilité, de la transparence, de la justice et de l’indemnisation pour les victimes de cette tragédie, y compris une enquête approfondie, crédible et transparente.»

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a indiqué de son côté qu’il participera au téléchargement des données des enregistreurs à Paris. «Donc une équipe d’enquêteurs spécialisés en téléchargement et analyse de données d’enregistreurs d’aéronefs sera envoyée sur les lieux, a indiqué le BST. Toutes les précautions sanitaires seront prises pour garantir que nos enquêteurs voyagent en toute sécurité.»

Le vol PS752 avait été abattu par erreur par un missile sol-air iranien peu après son décollage de Téhéran, la capitale.

Dans la foulée de la tragédie, le Canada, l’Ukraine, la Suède, l’Afghanistan et le Royaume-Uni ont créé le Groupe international de coordination et d’intervention afin de soutenir les familles des victimes du vol PS752, afin d’«assurer la tenue d’une enquête complète et transparente sur les causes de cet écrasement mortel afin que les familles et leurs proches puissent obtenir les réponses qu’ils méritent d’obtenir», peut-on lire sur le site internet du ministère canadien des Affaires étrangères.