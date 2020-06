MELOCHE, Denise



Paisiblement à l'hôpital Elisabeth Bruyère, Ottawa, est décédée Mme Denise Meloche.Elle laisse dans le deuil son époux Gordon James "Jim" Gallivan, son fils William Normand James McQuaid, sa soeur Carole Guérin (Paul Ladouceur), sa nièce Carine Guérin (Benoit), son neveu Marc Guérin (Marie-Claude), ses petites-nièces et petit-neveu : Victoria, Vanessa, Bianca et Samuel. Prédécédée par ses frères Normand et Robert.Ceux qui le souhaitent peuvent faire des dons à la Société canadienne du cancer.Vous pouvez offrir vos dons et vos condoléances ou partager vos souvenirs au :