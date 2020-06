Guide de l’auto: Jacques Duval surprend Antoine Joubert

Le créateur du Guide de l’auto, Jacques Duval, a surpris son élève Antoine Joubert lors de sa chronique à QUB radio.

Fidèle à ses habitudes, il ne s’est pas retenu de donner son opinion sur la sortie du nouveau Ford F-150, le camion le plus vendu au Québec.

«Le succès du Ford F-150 est colossal et ça mérite d’être souligné dans la colonne des choses rares, mais [...] si les gens veulent retrouver le plaisir de conduire, ils doivent conduire une automobile et non pas un camion!»