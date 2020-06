Homme abattu à Lavaltrie par un policier: «il aurait fait un geste menaçant», dit le BEI

Un homme abattu lundi soir par un policier, à Lavaltrie, dans Lanaudière, aurait préalablement fait un geste menaçant à son endroit, a indiqué vendredi le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI).

Quatre jours après les événements, le Bureau a fait part de cette précision relativement à l’intervention qui s’est déroulée un peu après 20 h dans une résidence de la Terrasse Desrosiers.

«Dans un souci d’équité envers toutes les personnes impliquées dans ce malheureux événement, nous désirons souligner le fait que l’enquête du BEI permettra notamment de faire toute la lumière sur les circonstances qui auraient mené le policier à faire feu», a écrit l’organisme.

Pour rappel, les policiers de la SQ avaient été dépêchés sur les lieux pour un conflit conjugal. En processus de séparation, une femme aurait décidé de porter plainte contre Marc Savage.

Escorté par les forces de l’ordre vers l’auto-patrouille, l’homme de 53 ans aurait demandé à retourner à l’intérieur pour aller récupérer son portefeuille et d’autres effets personnels.

«Un des policiers l’aurait accompagné. Une fois dans la résidence, l’homme se serait emparé de couteaux et se serait infligé des blessures», avait indiqué lundi le BEI dans un communiqué, ajoutant que «le policier aurait alors fait feu et l’aurait atteint».

Vendredi, le BEI a ajouté cette information importante: «ainsi, après que l’homme se serait emparé de couteaux et se serait infligé des blessures, il aurait fait un geste menaçant envers le policier et ce dernier aurait alors fait feu et l’aurait atteint».

Selon nos informations, Marc Savage se serait planté deux couteaux dans le corps. Deux coups de feu auraient été tirés. Le père de famille a été transporté à l’hôpital, où son décès a été constaté.