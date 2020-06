Je sors, je reste

Week-end du 26 au 28 juin 2020

Ma peau

Après le grand succès de son album Irréversible, Sarahmée lance cette semaine le vidéoclip de Ma peau le plus récent extrait tiré de cet opus. En plein cœur des débats du mouvement Black Lives Matter, la rappeuse offre une chanson symbolique aux airs reggae qui aborde les thèmes de l’acceptation de soi et de la valorisation de la différence. Se voulant une ode à la beauté humaine dans toutes ses nuances de peau, le vidéoclip réalisé par Alexandre Authier (Rymz, Tizzo) met de l’avant la danse qui exprime, entre autres, les bouleversements sociaux actuels. *Sorti le 25 juin – Disponible sur YouTube

Je reste

VROOM

Alors que les ciné-parcs ont officiellement rouvert leurs portes pour la saison estivale, le studio multimédia et expérientiel montréalais Moment Factory présente une expérience multimédia unique qui redéfinit le cinéma en plein air. VROOM est née d’une collaboration entre Moment Factory et le Ciné-Parc Orford. Toute la famille est invitée, jusqu’au 12 juillet, à visionner une panoplie de courts-métrages de contes jeunesse sélectionnés, parmi la collection de l’Office national du film du Canada. Cette soirée sur grand écran vous transportera dans un monde magique et festif. *Dès ce soir au coucher du soleil au Ciné-Parc Offord - 2751, rue Roméo-Lacroix, Sherbrooke

Gilles Villeneuve : À toute vitesse

Question d’attraper la fièvre de la Formule 1, même si elle n’a pas eu lieu cette année, le réalisateur Jean Bourbonnais présente le documentaire Gilles Villeneuve : À toute vitesse, un peu plus de 38 ans après son décès. À l’écran, le pilote automobile québécois est raconté d'une manière jamais vue, en y relatant les moments charnières de sa carrière fulgurante. Plusieurs témoignages inédits et des archives qui n’ont jamais encore été montrés à la télé lèvent le voile sur l’homme derrière le volant, qui marque encore aujourd’hui l’imaginaire. *Ce soir à 20h sur ICI Radio-Canada et disponible sur Ici.tou.tv

La fiancée

Choisir le roi ou celui qu’elle aime véritablement? La célèbre romancière Kiera Cass nous revient avec une nouvelle série La fiancée, après le succès de son roman La Sélection qui vient d’être acheté par Netflix. Elle nous transporte cette fois à la cour de Coroa, où règne le jeune et beau roi Jameson, connu pour ses multiples conquêtes. La séduisante Hollis Brite y a grandi et sa majesté veut faire d’elle son épouse légitime. Alors que Jameson est sur le point d’annoncer leurs fiançailles, Hollis fait la rencontre inattendue d’un jeune noble en provenance d’un royaume voisin...Renoncera-t-elle à sa destinée royale? * Sorti le 12 juin