Les maladies du foie devraient tuer deux fois plus de Canadiens dans dix ans

Le nombre de morts dû à la stéatose hépatique devrait doubler en dix ans, a mis en garde jeudi une étude.

Le Canadian NASH Network, qui a réalisé l’étude publiée dans le CMAJ Open, a même désigné comme «épidémique» cette maladie qui touche 5,2 % de la population du pays et qui a tué 24 400 personnes en 2019.

La stéatose hépatique non alcoolique, et de sa forme la plus sévère, la stéatohépatite non alcoolique (SHNA) sont causés par une accumulation de graisses dans le foie chez les personnes qui ne consomme pas ou peu d’alcool. La SHNA peut conduire à des cirrhoses, des cancers du foie ou une insuffisance hépatique, des maladies mortelles qui ne se traitent qu’avec une greffe d’organe.

«Au cours des dix prochaines années, nous prévoyons que le fardeau économique associé au traitement de la SHNA sera principalement lié aux patients dont la pathologie évolue de la fibrose à la forme plus grave de la cirrhose», a indiqué par voie de communiqué Dre Giada Sebastiani, professeure agrégée au Département de gastroentérologie et d’hépatologie du Centre universitaire de santé McGill et co-autrice de l’étude.

La stéatose hépatique reste sous-diagnostiquée, en raison de l’absence de symptômes et de la méconnaissance du public sur cette pathologie, mais ce sont les personnes diabétiques et obèses qui sont les plus enclins à développer la maladie.

«Malheureusement, l’association obésité-diabète au sein d’une population vieillissante fait que toutes les conditions nécessaires à l’évolution de la stéatose hépatique sont désormais réunies», a expliqué Jennifer Nebesky, présidente et cheffe de la direction de la Fondation canadienne du foie.