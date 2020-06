Les Québécois respectent les règles sanitaires, mais boudent le masque

La distanciation sociale, le lavage des mains et l’étiquette respiratoire, mais pas le masque: tels sont les règles sanitaires qu’ont adoptées les Québécois, selon un sondage publié vendredi par l’Association médicale canadienne (AMC).

Le sondage, mené par L’Observateur, a révélé que 93 % des répondants ont adopté le toussage dans le coude, 95 % la distanciation sociale et 70 % le lavage des mains depuis le début de la pandémie.

Toutefois, ils étaient que 42 % à avoir adopté le masque dans les lieux publics, la mesure pourtant jugée la plus efficace pour éviter la transmission de la COVID-19, selon la communauté scientifique.

Chez les 18-34 ans, seulement 27 % d’entre eux portent le masque dans les lieux publics, alors qu’ils sont 87 % à se considérer ne pas être à risque de développer des complications sévères liées à la maladie.

«La réalité aujourd’hui, c’est que nous sommes loin d’en avoir fini avec la COVID-19 et il faut utiliser toutes les mesures possibles pour éviter une deuxième vague encore plus dévastatrice que la première», a indiqué par voie de communiqué Abdo Shabah, urgentologue et membre du Conseil d’administration de l’AMC.

Le sondage a été réalisé entre le 13 et 17 juin auprès de 1000 Québécois du panel pondéré de l’entreprise L'Observateur. La marge d’erreur est de 3,2 %, 19 fois sur 20.