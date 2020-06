Les «souvenirs olympiques» de Marie-José Turcotte

MONTRÉAL | Toute la planète sportive se préparait activement pour les Jeux olympiques de Tokyo cet été, mais la pandémie et le confinement ont annulé tous les efforts. L’événement a été repoussé à l’année prochaine et de nombreux diffuseurs, qui devaient couvrir les compétitions, ont dû trouver des alternatives. Au lieu de diffuser 14 portraits d’athlètes ou d’équipes en route pour Tokyo, ICI Radio-Canada Télé a plutôt choisi de présenter une série de «souvenirs olympiques», avec les commentaires de Marie-José Turcotte, le samedi à 18 h 30.

Marie-José, comment s’est fait le choix des moments olympiques que vous présentez dans cette émission?

L’idée était de prendre des moments qui réunissaient un peu tout le monde. On a, par exemple, récemment parlé de la victoire de Nadia Comaneci aux Jeux olympiques de 1976. C'est intéressant juste pour voir les images de Montréal et des Montréalais à l’époque. Ce genre d'émission permet de revivre des moments olympiques, mais aussi de revoir une période du passé. À l'époque, c'est même Radio-Canada qui avait fourni le signal télé au monde entier. C'est intéressant de revoir Jean Pagé à ses débuts, de voir Pierre Dufour encore jeune, ou d’entendre Raymond Lebrun qui décrit la gymnastique. Ça nous fait revivre un pan de notre histoire. En plus, la victoire de Nadia Comaneci a vraiment marqué les esprits, elle est devenue la vedette de ces Jeux.

Avez-vous seulement choisi des moments des Jeux d’été?

Non, notre sélection a d’abord été l’événement marquant en se disant qu’il n’y aurait certainement pas de suite à cette série. Mais on se rend compte que les gens apprécient de revoir ces images. Les cotes d'écoute sont bonnes. On aimerait beaucoup faire une suite, mais il n’y a rien d’officiel à annoncer pour le moment.

Comment vivez-vous la situation actuelle où il n’y a plus vraiment de sport depuis plusieurs mois?

Il n’y a plus rien actuellement, pas juste du sport. Heureusement, tout est en train de reprendre petit à petit. Notre bulletin de sport quotidien va reprendre à compter du 6 juillet. La MLS va recommencer incessamment, la NBA va reprendre un peu plus tard, le hockey et le tennis aussi. Au départ, ça va se passer à huis clos, mais il y aura des résultats et des images à présenter, donc on sera là.

Qu’est-ce qui va arriver avec les Jeux olympiques de Tokyo, l’an prochain?

On va voir, surtout s'il y a une deuxième vague ou pas. On va être davantage fixé au mois de septembre. Tokyo souhaite faire beaucoup de changements et notamment ramener les Jeux à une dimension beaucoup plus modeste. Mais je ne sais pas comment ils peuvent faire ça. Ils ont parlé d'une cérémonie d’ouverture moins importante, mais au niveau des sports, c'est difficile de faire plus petit.

Est-ce qu’il pourrait y avoir des Jeux olympiques sans public, par exemple?

C'est toujours possible. Le scénario a été évoqué, mais le comité organisateur n'était pas très favorable à l’idée, car ce serait beaucoup d’argent en moins. D’ici l’année prochaine, on va déjà avoir une expérience de sports qui vont se dérouler dans des stades vides ou à faible capacité, on aura donc une expertise de ce côté-là. On pourrait aussi éventuellement demander aux télédiffuseurs du monde entier de ne pas se déplacer, et chacun ferait les commentaires des compétitions dans son pays. On en saura plus dans les prochains mois.