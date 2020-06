L'incendie «en dormance» au Lac-Saint-Jean

Le feu qui brûle depuis une semaine au nord du lac Saint-Jean est maintenant contenu, mais une nouvelle vague de chaleur attendue la semaine prochaine fait craindre une resurgence.

«Sur le feu au nord du lac Saint-Jean il est tombé assez de pluie, ce qui nous a aidé et on annonce encore de la pluie pour aujourd’hui, donc ça nous aide à contenir le feu», précise Stéphane Caron, coordonnateur à la prévention et aux communications pour la SOPFEU.

Des villégiateurs ont commencé, hier, à constater les dégâts dans leur secteur. Certains ont eu accès à des photos qui montrent qu'ils ont malheureusement tout perdu.

«Le feu ne progresse plus, on peut même dire qu’il est en dormance en ce moment, ça pourrait redevenir un feu un peu plus actif si les conditions changent, mais pour le moment ça permet aux pompiers d’intervenir et de faire le travail nécessaire pour ceinturer le pourtour du feu pour en arrive à une maîtrise», ajoute M. Caron

Fin de l’interdiction

Après avoir été interdits pendant 10 jours, les feux à ciel ouvert sont permis dès aujourd’hui sur près de l’ensemble de la province.

Les feux de camp demeurent toutefois interdits près du secteur de Chute-des-Passes, dans le nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord.

Vendredi matin, on compte 14 feux toujours en activité au Québec, tous contenus ou maîtrisés. Depuis le début de la saison, 505 incendies se sont déclarés alors que la moyenne est de 241.