L’inquiétude grandit dans la NBA

Bien que la NBA et l’Association des joueurs aient finalisé les termes de l’accord qui permettra le retour au jeu à Orlando à la fin juillet, le commissaire Adam Silver est de plus en plus préoccupé par la rapidité avec laquelle le coronavirus se propage en Floride.

«Le niveau d’inquiétude est plus élevé. Pas seulement en raison de l’augmentation des cas en Floride, mais partout au pays», a dit Silver lors d’une conférence téléphonique tenue vendredi. Ses propos ont notamment été rapportés par le «New York Times».

Au cours de la journée de vendredi, près de 9000 nouveaux cas ont été enregistrés en Floride.

Parmi les 302 joueurs de la NBA qui ont été testés mardi, 16 ont obtenu un résultat positif et sont entrés en quarantaine.

Advenant que la COVID se répande de manière significative dans la «bulle» de la NBA à Orlando, Silver a indiqué que «la saison pourrait être stoppée», a rapporté ESPN.

Les tests de dépistage seront menés quotidiennement, du moins au début, a précisé Silver.

«Nous ne pouvons pas rester inactifs indéfiniment, a-t-il dit selon ESPN. Nous devons nous adapter. Nous croyons que ce sera plus sécuritaire à l’intérieur de notre environnement qu’à l’extérieur. Mais ce n’est pas un retour à la normalité.»

Le commissaire estime que la pandémie n’a laissé d’autre choix à ligue que «d’apprendre à vivre avec le virus» et «qu’aucune option n’est sans risque», a rapporté «Sports Illustrated».

Silver croit que la ligue doit reprendre ses activités car «le sport est important pour notre société. Il rassemble les gens quand ils en ont le plus besoin».

La NBA redémarrera sa saison le 30 juillet, alors que 22 équipes s’affronteront dans un tournoi éliminatoire à Disney World près d'Orlando.

Les matchs seront disputés dans trois arénas du ESPN Wide World of Sports, où les spectateurs ne seront pas admis.