NASCAR: des partenaires généreux et loyaux pour Alex Labbé

Sans la contribution essentielle de l’entreprise québécoise LARUE, Alex Labbé n’aurait probablement pas effectué plus de 50 départs dans la deuxième division majeure du NASCAR.

Or, ce fabricant et vendeur de souffleuses à neige industrielles en a rajouté au cours des derniers jours quand il a accepté de parrainer le pilote de Saint-Albert qui, dimanche, tentera de mettre la main sur un boni de 100 000 $ US qu’il convoitera comme trois adversaires.

Le circuit de Pocono sera la quatrième et dernière occasion en 2020 pour un pilote engagé à temps plein dans la série Xfinity de passer à la caisse.

Labbé s’est qualifié pour ce programme, nommé « Dash 4 Cash » quand il a rallié le neuvième rang la semaine dernière à Talladega.

« Je suis très reconnaissant envers les frères Larue, a indiqué Labbé en entrevue téléphonique au Journal. Je leur dois une fière chandelle. Comme tous les autres partenaires d’ailleurs. »

Les commanditaires Silverwax, Rousseau Métal et L.G. Aluminium vont également contribuer à sa présence sur le tracé triovale de la Pennsylvanie.

Depuis 2013

Denis et Louis Larue sont non seulement les dirigeants d’une compagnie prospère, mais ils sont aussi des passionnés de course automobile et de stock-car.

« Je suis associé aux Larue depuis 2013, de raconter Labbé. Nous avons remporté des championnats ensemble dans la catégorie des Late Models et, encore aujourd’hui, en série Xfinity, ils sont là pour me supporter. »

Cette aide financière permettra à l’équipe DGM, propriété du Beauceron Mario Gosselin, d’installer un moteur de premier plan sous le capot de la Chevrolet Camaro de Labbé qui pourra aussi compter sur la pose de pneus neufs à chaque arrêt au puits de ravitaillement pendant l’épreuve.

Au volant de la « 90 »

Ledit moteur sera préparé par l’organisation Childress dont la réputation n’est plus à faire en NASCAR.

« On veut mettre toutes les chances de notre côté, a dit Labbé. Les trois autres pilotes [Juslin Healy, Ross Chastain et Austin Cindric] font partie d’écuries de pointe en série Xfinity, ce qui n’est pas notre cas. Loin de là... »

Il a été aussi convenu que c’est le volant de la voiture numéro 90 qu’il se verra confier. La cagnotte sera décernée au pilote qui devancera les trois autres au fil d’arrivée. La victoire n’est pas requise.

« Nous voulons maximiser nos chances d’avoir une bonne place sur la grille de départ [déterminée par un tirage au sort] grâce aux points accumulés par la 90 depuis le début de la saison », a fait savoir Labbé.

Aucune séance d’essais ni de qualifications n’est prévue pour cette course à huis clos dont le coup d’envoi sera donné à midi 30 dimanche.

Une participation à 75 000 $ US

On estime à environ 75 000 dollars américains, le coût total de la participation de Labbé pour la seule épreuve de Pocono.

Les quatre voitures admissibles au boni seront clairement visibles à la télévision puisque des bandes rouges seront apposées sous le pare-choc avant et sur l’aileron arrière.

« On devrait avoir une bonne visibilité, de conclure Labbé. Déjà, plusieurs médias américains m’ont contacté cette semaine pour une entrevue. On va faire parler de nous. »