Quoi regarder à la télé samedi?

MONTRÉAL - Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le samedi 27 juin:

«Bien»

Parce que le TDAH est plus que jamais un sujet d’actualité, Kim Rusk vient parler de sa différence avec Saskia Thuot. On va également en apprendre plus sur la douance et ses enjeux avec Julie Rivard. Jordan Dupuis va enfin donner des conseils pour mieux s’organiser et se structurer avec plusieurs applications intéressantes. Samedi, 13 h 30, TVA.

«C’est assez»

Slim (Jennifer Lopez), serveuse, va voir sa vie transformée quand elle épouse le riche entrepreneur Mitch (Bill Campbell). Elle semble avoir une vie idyllique, mais son rêve va se briser quand elle découvre le comportement abusif de son mari. Elle va alors prendre la fuite pour lui échapper. Samedi, 14 h, Canal Vie.

«Les meilleurs moments : Coupe Rogers»

Comme il n’y aura pas de Coupe Rogers, cet été, c’est l’occasion de replonger dans les bons souvenirs collectifs, comme ce 10 août 2019, alors que la Canadienne Bianca Andreescu s'est qualifiée pour la finale du tournoi de Toronto en éliminant Sofia Kenin. Samedi, 15 h 30, TVA Sport.

«Une nuit à Grévin»

Afin de découvrir tous les secrets du Musée Grévin, un jeune garçon se laisse enfermer durant une nuit dans le célèbre musée parisien. À travers ses yeux, on va découvrir l’envers du décor de ce lieu un peu magique où des célébrités et des personnages mythiques prennent vie par enchantement. Samedi, 16 h, Planète.

«La corvette oubliée»

Voiture de sport légendaire en Amérique, la Corvette ne laisse personne indifférent. Le collectionneur Chris Mazzilli tente de réécrire l'histoire de la Corvette dans ce documentaire. Il revient également sur l’année 1983 alors qu’aucun nouveau modèle n’est sorti des chaines de production. C’était la seule fois en 65 ans d'existence. Samedi, 20 h, Historia.

«La guerre des mondes»

Ray Ferrier (Tom Cruise) est un père divorcé qui vit en banlieue de New York. Un matin, son ex-femme lui confie la garde de leurs deux enfants, Rachel (Dakota Fanning) et Robbie (Justin Chatwin), pour quelques jours. Mais le soir même, des extraterrestres envahissent la Terre. Samedi, 21 h, Télé-Québec.

«Québec My Country, mon pays»

Le cinéaste Montréalais John Walker recense, dans ce documentaire, les conséquences de la Révolution tranquille, mouvement social qui a créé des changements culturels et politiques majeurs. Une autre vision de notre histoire contemporaine. Samedi, 22 h 30, ICI Radio-Canada Télé.