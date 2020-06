Un été d’attente pour Benoît Brière

Présent à la télévision avec la comédie «Madame Lebrun», Benoît Brière devait aussi occuper les planches de théâtre, cet été, avec la reprise de «Broue».

Une tournée de près de 200 spectacles l’attendait à compter de la mi-juin, mais tout a été reporté. Dans le même temps, le comédien a vendu sa maison et organisé deux déménagements. Une période chargée en émotions.

Benoît, est-ce que le projet «Madame Lebrun» est terminé pour vous?

Il faut savoir que la dernière saison, qui est encore diffusée, était entièrement québécoise. Quand on est arrivé au bout de tous les épisodes de la version originale anglaise, on a demandé l'autorisation d'écrire nos propres scénarios, et à ma grande surprise, ils ont accepté. La porte est donc ouverte à l'écriture de nouveaux épisodes. L’équipe au complet a envie que ça continue, mais on est en attente d’avoir la confirmation du diffuseur et du producteur pour éventuellement lancer une cinquième saison. Je me souhaite que ça revienne, parce qu’on a vraiment du fun.Cet été, vous deviez jouer «Broue» à Terrebonne, avant de partir en tournée.

Que va-t-il se passer finalement?

On a reporté notre saison estivale 2020 à l’été 2021, et on va commencer en août au lieu de juin. Pour la tournée, ce sont principalement les diffuseurs en région qui décident de ce qui va arriver. On a déjà fait l'exercice de trouver des dates et reporter les spectacles à partir de l'automne 2021, mais il y a des diffuseurs qui aimeraient reprendre avant. Par exemple, on a toujours des dates à Brossard en septembre prochain. La facilité est que notre spectacle existe déjà, il a été répété, le décor est construit et attend dans un entrepôt. Je pense que lorsque les salles vont rouvrir, les diffuseurs vont certainement vouloir des spectacles qui sont déjà prêts à rouler. Mais on reste tributaire de leur décision.

Comment se sont déroulées les dernières semaines?

Je n'ai pas vraiment eu de repos, car j’ai vendu ma maison de Saint-Lambert et on a pu passer chez le notaire juste avant le confinement. Mais pendant ce temps-là, je fais construire une maison à la campagne, et les travaux ont été arrêtés. Pour rajouter à tout ça, on a eu deux déménagements, une partie est passée de Saint-Lambert à notre pied-à-terre de Montréal, et le reste est parti à la maison de campagne. Heureusement, le garage était terminé et on a pu stocker des affaires là-bas.

Était-ce une période anxiogène pour vous?

Je l’ai géré assez bien, car tout le monde est en santé. On a passé du temps ensemble en famille et on a fait des boîtes! Professionnellement, c’est assez difficile, surtout que j’ai fait beaucoup de scènes dans les dernières années. J’ai très hâte de revenir à la télévision ou au cinéma. J’avoue que je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui va arriver.

Aviez-vous des tournages prévus pour l’été?

Je devais travailler sur le nouveau «Plan B», mais selon toute vraisemblance, ce sera plutôt au printemps prochain. D’ici là, je vais pouvoir me poser et me reposer. Je vais aussi pouvoir avoir une réflexion personnelle et professionnelle sur ce que j’ai envie de faire à partir de maintenant. Je vais en profiter pour prendre un peu recul et de voir ce que je veux pour la suite.

Est-ce que la maison de campagne est bientôt prête?

On devrait avoir planté le dernier clou à la mi-août, mais on n’ira pas l’habiter avant un petit bout. Pour le moment, on s’installe en ville. Mes filles de 17 et 19 ans sont très contentes qu’on soit désormais en ville. Elles vont avoir beaucoup moins de temps de transport pour aller à l’université et au cégep à la rentrée, si cours il y a.