[PHOTOS] Tournée TD musiparc: une fête familiale pour Bleu Jeans Bleu

Les chansons humoristiques de Bleu Jeans Bleu ont séduit tous les groupes d’âge. On en a eu une preuve éloquente, vendredi soir, quand les énergumènes en denim se sont retrouvés devant un public de 7 à 77 ans où les plus jeunes n’étaient pas les moins expressifs, à la Baie de Beauport.

Quand un couple regarde un concert avec un bébé de quelques mois sur les genoux ou quand des voix de gamines entonnent Café Corsé ou rient des pitreries du chanteur Claude Cobra pendant Vulnérable comme un bébé chat, ça démontre que le succès de Bleu Jeans Bleu repose sur une base démographique solide.

Photo Simon Clark

Bleu Jeans Bleu a été le dernier concert couvert par l’auteur de ces lignes avant la pandémie, en février à l’Impérial. L’occasion était belle, dans le cadre de la série TD musiparc, de comparer. Aussi bons dehors, devant des chars et des admirateurs espacés, qu’en dedans face à un parterre de fans en délire tassés comme des sardines, les Bleu Jeans Bleu?

Photo Simon Clark

Oui, ils sont aussi fous, même si forcément l’ambiance en salle n’a pas son pareil. Le quatuor a d’ailleurs mis quelques chansons avant de se lâcher complètement lousse.

Photo Simon Clark

Mais une fois la machine en marche, il n’y avait plus rien à leur épreuve. De leurs reprises décalées de Pretty Woman et Lady In Red jusqu’à l’apothéose de Coton ouaté, en passant par les klaxons des véhicules qui ont parfois servi de cinquième instrument, les gars ont rempli leur mission avec brio.

Photo Simon Clark

Récidive ce soir, même heure, même poste (le 105,3 FM).

Photo Simon Clark

Dynamique Kingdom Street

Le duo electro-pop de Québec Kingdom Street possède un avantage indéniable sur les autres artistes de la série musiparc. Couple dans la vie, Patrick Donovan et Paméla Lajoie n’ont pas besoin de respecter la distanciation et ils se sont servis de cet atout pour offrir une première partie dynamique.

Photo Simon Clark

Sur les planches, les amoureux ont fait jeu égal. L’un comme l’autre a incité la foule à klaxonner et «flasher les lumières» et ils ont chanté à tour de rôle leurs mélodies pop estivales, faites sur mesure pour séduire les programmateurs radio.