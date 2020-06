NADEAU, Fernand



À St-Amable, à la maison, le 21 juin 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Fernand Nadeau, époux de madame Louise Bourque.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Nathalie (Richard) et Roger, sa petite-fille Geneviève, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:981, PRINCIPALE, ST-AMABLE, QC, J0L 1N0Tel: (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 4 juillet 2020 dès 12h suivi d'une liturgie de la Parole à 15h30 au salon.En raison des circonstances actuelles, veuillez noter qu'un maximum de 50 personnes à la fois sera permis dans le salon et que les normes de distanciation physique (2 mètres) sont en tout temps requis.