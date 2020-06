TRUDEAU, Lorraine



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de notre soeur Lorraine Trudeau, le 25 juin 2020.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Ginette (Gilles Desforges) et Diane (Jacques Mochon), ses neveux et sa nièce : Benoit, Isabelle, Ulric et Maxime, ainsi que son amie et collègue de travail Francine Bédard.Nous remercions chaleureusement Dr Sylvie Dufresne pour son humanité et son soutien indéfectible.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.En raison de la pandémie, l'inhumation se fera privément.Arrangements funéraires confiés à la: