QUINTAL, Robert



Après avoir parcouru 100 000 miles, notre père Robert Quintal a franchi le fil d'arrivée en ce 18 juin 2020.Il laissera dans le deuil mon frère Martin et moi, Isabelle, notre mère France Lemay. Il laisse aussi des petits-enfants qu'il adorait: Vincent, Audréanne, Marianne, Léa-Maude et son arrière-petit-fils Logan ainsi que d'autres parents et amis.Selon ses volontés, l'inhumation de ses cendres aura lieu au Repos St-François d'Assise à Montréal.Remerciements au personnel des hôpitaux de Sorel et Pierre Boucher pour leurs soins.Un don à la Fondation de l'hôpital Pierre Boucher serait apprécié.Robert Cenac propriétairewww.salonfunerairelfc.com