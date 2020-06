SAVARD, Gilles



C'est avec tristesse que nous vous annonçons à Beauharnois, le 20 juin 2020 à l'âge de 71 ans le décès de M. Gilles Savard, conjoint de Mme Carole Bédard et grand-père de feu Camélia.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa mère Diane, ses enfants: Patric (Karine), Mario (Catherine) et Jean-Sébastien (Geneviève), ses petits-enfants: Cléo, Lilimai, Anabelle, Raphaëlle et Dalie, son frère et ses soeurs: Francine, Alain et Louise, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Dû aux circonstances actuelles, les funérailles se feront ultérieurement en fonction des normes émises par la santé publique.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Maison de soins palliatifs Source Bleue de Boucherville.www.maisonsourcebleue.caDirection funéraire:BEAUHARNOIS450-225-2200