PARENT, Agathe (née Demers)



Le 18 juin 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Agathe Demers, épouse de feu M. Rolland Parent, de Ste-Martine.Elle laisse dans le deuil son copain Henri Bourdeau, ses enfants Manon (Sylvain), Jean-Pierre, Michel (Shauna) et Linda (Pierre), ses petits-enfants Guillaume, Mathieu, Carl, Lysiane, Maxime, Alexandre, Sébastien, Mélissa, Gabrielle et Alexis, ses arrière-petits-enfants Zachary, Juliette, Malik, Liam, Charlie, Malia, Léanie, Dylan et Lexie, ses frères et soeurs Marguerite, André (Hélène), Gilles (Micheline), Thérèse, Suzanne (Claude) et Pauline, ses belles-soeurs Ghyslaine et Cécile, son beau-frère Jean-Paul, de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances, sous le respect des directives de la santé publique concernant la distanciation sociale et le port du masque, vendredi le 3 juillet de 18h à 21h à la :STE-MARTINE, QC J0S 1V0450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.comSamedi le 4 juillet, la famille recevra les condoléances, de 10h à 11h, en l'église paroissiale de Ste-Martine. Les funérailles suivront dans l'intimité de la famille.Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par l'envoi de fleurs ou par un don à la Société Alzheimer Suroît (formulaires disponibles au salon funéraire).