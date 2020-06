BÉLISLE, Johanna

(née Bélanger)



De St-Janvier (Mirabel), le 9 juin 2020, à l’âge de 97 ans, est décédée Mme Johanna Bélanger, épouse de feu M. Charles Bélisle.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Micheline (Jacques), Francine (Robert), Lucie (Alain), feu Réjean (Monique) et Alain, ses 10 petits-enfants et ses 12 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.Elle sera exposée au :17745, RUE VICTORST-JANVIER (MIRABEL)le vendredi 3 juillet de 14h00 à 17h00 et de 19h00 à 22h00. Le lendemain, le salon ouvrira dès 8h00.Une cérémonie intime de funérailles (limitée à 50 personnes) sera célébrée le 4 juillet en l'église de Saint-Janvier, suivie de l’inhumation au cimetière du même endroit. La célébration sera réservée aux proches significatifs.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer.