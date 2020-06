MONIÈRE, Daniel



De St-Rémi, le 15 juin 2020, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Daniel Monière, fils de feu M. Jérôme Monière et feu Mme Pauline Lanctôt.Il laisse dans le deuil ses enfants Alexis (Marie-Claude), Colombe (Jonathan), Benjamin, Angélique, ses petits-enfants Cédric, Marc-Antoine, Evan, Antonin, Aupale, Céleste, Léandre, la mère de ses enfants Sylvie Boyer, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraire :www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le vendredi 3 juillet de 18h à 21h et le samedi 4 juillet à compter de 10h30 suivi d'une cérémonie à 13h au cimetière de St-Rémi.Au lieu de fleurs, des dons pour la Fondation Vents d'espoir de la Vallée du St-Laurent seraient appréciés.info.ventsdespoir@gmail.com