HAECK, Willy



Le 15 juin 2020, à l'hôpital Charles Lemoyne de Greenfield Park, est décédé à l'âge de 86 ans, M. Willy Haeck, époux de Mme Raymonde Gravel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Linda (Michel Bourgeois), Ronald (Sylvie Poissant), et Gina (Richard Cormier); ses petits-enfants et leurs conjoint(e)s : Éric et Martin Bourgeois, Julie et Mathieu Haeck, Samuel et Vincent Cormier, Maxime et Alex Poissant ainsi que ses arrière-petits-enfants : William, Nelly, Charles, Olivier, Mahée, Livia, Kimberly et feu Logan Bourgeois. Frère de feu Nestor (Maria-Rosa Martino), il laisse également ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis.M. Haeck a été confié à la résidence funéraire :Tél. 450-632-1515 www.poissantetfils.caDans le respect des mesures actuelles et du bien-être de tous ceux que nous aimons, les funérailles seront effectuées selon le respect des normes de la Santé Publique.La famille accueillera parents et amis à la résidence funéraire le jeudi 2 juillet 2020 de 9h00 à midi et de 14h00 à 16h30. Une célébration d'adieu aura lieu à 16h30.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des Gouverneurs de l'Espoir seraient appréciés.