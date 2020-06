VÉZINA RACINE, Mariette



AU CHRDL de Joliette, le 21 juin 2020, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Mariette Vézina (professeure à St-Esprit pendant plus de 30 ans), demeurant à Crabtree, native de St-Esprit, épouse de feu Jean-Pierre Racine.La défunte laisse dans le deuil son fils Henric (Lynn Bergeron), sa fille Josée (Marc-André Venne), ses petits-enfants Jason (Isabelle Larivière), Samuelle, Jennifer, son arrière-petite-fille Alyss, ses soeurs Simone, Jeannine, Armande, Pauline, Diane, ses belles-soeurs et beaux-frères, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera en l'église de St-Esprit, le vendredi 3 juillet à compter de 13h30, suivi des funérailles à 15h.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient grandement appréciés.Gaston Pothel, 450 839-3450