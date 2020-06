CHARTRAND, Raymonde

(née Thisdel)



À Montréal, le 17 juin 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée Madame Raymonde Thisdel Chartrand, épouse de feu Paul Chartrand.Elle laisse dans le deuil ses enfants Robert (Lucie) et Gilles (Sylvie), ses petits-enfants Karine, Martin, Éric, Sophie, David, Marilyne et Caroline, ses arrière-petits-enfants Bryan, Allysson, Zack, Liam, Sarah, Derek, Alie, Delphine et Édouard, sa soeur Hélène ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie /St-François d'Assise (6700 Beaubien est à Montréal),mardi le 30 juin de 14h à 16h. Les funérailles auront lieu à la chapelle du complexe funéraire à 16h le même jour.