FORTIN, André

À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 23 juin 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur André Fortin, fils de feu Léopold Fortin et de feu Renée-Jeanne Parent.Il laisse dans le deuil son frère Michel (missionnaire d'Afrique), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraireSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990 www.lesieuretfrere.comle vendredi 3 juillet 2020 à compter de 13h. Une cérémonie aura lieu le jour même à 14h30, en la chapelle du complexe funéraire.Vous êtes toutefois invités à assister à la cérémonie via le web, en simultané ou en rediffusion, à l'adresse suivante: www.funeraweb.tv en y inscrivant le nom: André FortinVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société des Missionnaires d'Afrique.ams.econ@gmail.comvos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur www.lesieuretfrere.com ou en partageant la publication de notre page Facebook.