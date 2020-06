BRIEN, André-Guy



Au CHSLD de Blainville, le 10 mai 2020 Monsieur André-Guy Brien, âgé de 94 ans horloger et inventeur, époux de feu Pierrette Brien est allé rejoindre Jésus, son Seigneur et Sauveur.Il laisse dans le deuil ses filles : Danielle (Pierre Robidoux), Johanne (décédée), ses petites-filles Emmanuelle et Sara, Marie-Ève et Clody, son arrière-petit-fils, Maïko; il était le frère de feu Reine-Aimée, feu Jacqueline (feu Claude Laberge), feu Marcel et de Thérèse (feu Robert Chagnon). Il laisse également ses beaux-frères et ses belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis de l'Église le Portail.Conformément aux mesures gouvernementales et aux recommandations devant la COVID-19, pour la sécurité de tous, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.La famille désire remercier vivement le personnel du CHSLD de Blainville pour les très bons soins prodigués. Un merci particulier à Mireille, Louise Deschênes, Geneviève, Annie Vaillancourt, Vincent, Marie-Claude et Huguette.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à AIDE P.O. Box 457 Guelph (Ontario) N1H 6K9 www.fr.fellowship.ca