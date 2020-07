CUIERRIER, Rodrigue "Roger"



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de Rodrigue "Roger" Cuierrier survenu le 19 juin 2020 à l'âge respectable de 92 ans.Époux de feu Madeleine Laroche, il laisse dans le deuil ses fils Sylvain (Anouk), François (Joanne) et Marc-André (Patrick); ses petits-fils Gabriel, Marc-Antoine et leurs conjointes; ses petites-filles Alexe et Arielle; ses arrière-petits-enfants Noah et Stella, ainsi que ses nombreux neveux et nièces, cousins et cousines des familles Cuierrier, Laroche et Laneuville (feu Yolande).Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre d'hébergement Manoir Trinité de Longueuil.La famille recevra les condoléances au complexe:le samedi 25 juillet dès 13h, suivi d'une cérémonie à 16h.Une confirmation de présence sera demandée par la famille.