LECLERC GIONET, Laura

À Montréal, le mercredi 24 juin 2020 est décédée, à l'âge de 88 ans, Laura Leclerc Gionet, épouse de Abdon Gionet et mère de feu Denis.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Sylvie ainsi que ses frères et soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le lundi 29 juin 2020 de 13h à 14h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 14h en la chapelle du complexe.