CARON, Édouard



À Laval, le samedi 20 juin 2020, à l’âge de 82 ans, est décédé Édouard Caron, époux de Reina Caron.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Stéphanie et Alexandre, ses petits-enfants Anne-Sophie et Émy, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à la Salle St-Pierre du Mausolée St-Martin (4ème étage du bâtiment situé à l’arrière du complexe :le vendredi 10 juillet de 14h à 17h. Une cérémonie commémorative sera célébrée à la salle même à 16h30.Au lieu de fleurs, un don à Centraide du Grand Montréal serait apprécié.