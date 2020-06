BRUNET, Reynald



De Saint-Eustache, le 9 mars 2020 à l'âge de 66 ans, est décédé M. Reynald Brunet, époux de Mme Lucie Charette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Sébastien (Amély Gravel) et Julie (Mario Lefebvre), ses petits-enfants : Maxime, Rosalie, Léonie et Antoine, ses soeurs : Murielle, Ghislaine, Lorraine, Nicole et Ginette, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 2 juillet de 18h à 22h et vendredi dès 9h au complexe:450-473-5934Les funérailles auront lieu le vendredi 3 juillet à 11h en l'église St-Eustache.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec.La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs du CHSLD Blainville et l'équipe Bien chez soi, spécialement Catherine Morgan pour les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales.