PROVOST, Guy



À Laval, le 7 avril 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Guy Provost, époux de Mme Judith Elzire Tellier. Après avoir été touché par l'Alzheimer pendant plusieurs années, la Covid-19 l'a finalement emporté.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Lyne (feu Luc, Jude), son fils Serge (Sophie), ses petits-enfants Jade (Benoit), Chloé (Stan), Zachary et Jesse, ses arrière-petits-enfants Liam et Emma, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire le vendredi 3 juillet de 18h à 21h. Une cérémonie intime aura lieu à 20h au même endroit.