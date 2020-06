PLOURDE, Corinne

À Montréal, le 22 mai 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée Madame Corinne Plourde.

Elle était la fille de feu Béatrice Desjardins et de feu Wilfrid Ploudre. Elle était la dernière survivante d'une famille de 7 enfants.

Elle laisse dans le deuil sa belle-soeur Yolande Lévesque ainsi que plusieurs parents et amis.

Selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu.

La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Rousselot pour leur soutien et les bons soins prodigués.