GAY, née SÉMON, Simonne



Simonne Gay, née Sémon, est décédée à Montréal-Nord le samedi 13 juin 2020 à l'âge de 98 ans. Elle est allée retrouver son mari, feu Georges Gay et sa fille aînée, feu Michèle Gay.Elle laisse dans le deuil sa fille Claudine, son fils Georges junior, son petit-fils Frédéric ainsi que de nombreux parents et amis ici et en France.Compte tenu des événements sociaux que nous vivons, seule une cérémonie en toute intimité aura lieu au cimetière lors de l'enterrement.La famille remercie le personnel des Tours Gouin, surtout Lise et Karin, pour 24 ans de bons services.La famille désire aussi remercier chaleureusement tout le personnel et les nombreux intervenants du CHSLD Paul-Lizotte, sa dernière famille, particulièrement les généreuses personnes du 3e étage, pour leur dévouement ainsi que pour la qualité exceptionnelle des soins et services prodigués. Un merci spécial à Nadir qui lui a permis de partir sans souffrance.