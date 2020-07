MEYER, Roland



À St-Lambert, le 24 juin 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé Roland Meyer, époux de feu Monique Ménard.Il laisse dans le deuil sa tante et marraine Georgette Koscher, sa soeur Christiane Meyer, son fils Charles Meyer, sa belle-fille Amanda Robert et ses deux petites-filles Victoria et Alexandra ainsi que de nombreux parents et amis.Roland a fait une carrière de plus de 35 ans au poste de directeur des opérations chez SNC Lavalin ou il comptait plusieurs de ses collègues comme amis proches.La famille recevra les condoléances vendredi le 3 juillet 2020 de 9 h à 11 h au salon funéraire :Nos remerciements à toute l'équipe du CLSC Samuel-de-Champlain pour les bons soins prodigués.Au lieu des fleurs vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société de votre choix.