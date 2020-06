LÉPINE, Roland



À Deux-Montagnes, le 21 juin 2020, à l'âge de 93 ans, est décédé Monsieur Roland Lépine.Il laisse dans le deuil ses enfants, Daniel (Joëlle), Ginette (Jean-Pierre) et Sylvain (Nathalie), ses six petits-enfants : Véronique, Sébastien, Maxime, Catherine, Jade, Karl, ses cinq arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.Au lieu de fleurs un don à la fondation de votre choix sera apprécié.