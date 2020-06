LETANG, Jean



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de M. Jean Letang, décédé le 19 juin 2020, à l'âge de 63 ans au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Il était le fils de feu Léo Letang et de feu Jacqueline Swanson.Il laisse sa soeur Josée (Alain), sa nièce Elsa, son neveu Vincent ainsi que son ex-conjointe Lucie, plusieurs cousin(e)s et de nombreux ami(e)s.Il était un saxophoniste accompli au sein de la Musique centrale des Forces armées canadiennes et à sa retraite, auprès de la Force de Réserve.Un merci bien spécial à son ami d'enfance Serge pour son accompagnement et son soutien jusqu'à la toute fin.En raison de la pandémie et conformément à la volonté de Jean, une cérémonie funéraire a eu lieu dans l'intimité familiale. Ses cendres reposeront auprès de celles de ses parents au columbarium de laDE L'OUTAOUAISVos messages de condoléancespeuvent être envoyés au www.cfo.coop