C’est ça le paradis ?: une savoureuse comédie absurde

Récompensé l’an passé d’une Mention spéciale du Jury et du prix de la critique internationale au Festival de Cannes, C’est ça le paradis ? est un petit bijou de comédie absurde qui jette un regard drôle et poétique sur le monde d’aujourd’hui.

Dans ce conte humoristique qu’il a tourné en partie à Montréal, le cinéaste et acteur Elia Suleiman joue son propre rôle, soit celui d’un Palestinien dans la cinquantaine qui décide de quitter son pays natal à la recherche d’une nouvelle terre d’accueil, mais aussi de producteurs qui accepteront de financer son prochain film.

Mais partout où il ira (à Paris, puis à New York), il sera confronté à des scènes identiques à celles qu’il voyait tous les jours dans son pays : des policiers omniprésents qui effectuent des contrôles loufoques et totalement inutiles. Et il croisera sur son chemin des producteurs qui ne semblent pas comprendre son art.

Humour et mélancolie

Comme pour ses films précédents (Intervention divine, Le temps qu’il reste), Elia Suleiman a construit le scénario de C’est ça le paradis ? (It Must Be Heaven) à partir des observations qu’il fait du monde qui l’entoure. Il en résulte une série de tableaux drôles et mélancoliques dans lesquels son personnage quasi muet (une sorte de Buster Keaton des temps modernes) est confronté à des situations pour le moins loufoques.

En filmant des policiers parisiens qui mesurent la terrasse d’un bar sans raison apparente, un supermarché new-yorkais où tous les clients portent une arme ou encore des mannequins qui marchent au ralenti dans les rues d’un Paris désert, Elia Suleiman brosse un portrait lucide et amusé du monde actuel. En préconisant un cinéma lent, poétique et contemplatif qui ne ressemble à rien d’autre, le cinéaste palestinien réussit l’exploit de faire réfléchir et sourire en même temps.

C’est ça le paradis ? ★★★★☆