MERCURE, Grégoire



17 septembre 1930 - 20 juin 2020À Drummondville, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Grégoire Mercure.Il laisse dans le deuil ses enfants Brigitte (Alain), Sonia (Patrick) et Charles (Jean-François), ses petits-enfants Alexandra, Francis, Philippe et Jennifer, ses frères Leonard (Estelle) et Patrick (Ghislaine), ainsi que parents et amis. Il fut prédécédé par ses soeurs Marthe et Monique.Afin de respecter ses volontés, il n'y aura pas de service.Étant membre fondateur depuis 58 ans au Club Lions de Drummondville, des dons peuvent être faits pour poursuivre sa mission qui lui tenait à coeur via le:https://www.facebook.com/clublionsdrummondville/ou en communiquant avec le président Luc Brunelle (819) 817-4725