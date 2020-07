BAZINET née Pelletier Lucienne



À Saint-Sauveur, le 24 juin 2020, à l’âge de 92 ans, est décédée Mme Lucienne Pelletier, épouse de feu M. Guy Bazinet.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Nathalie), Luc (Jo-Anne), Christiane (Michel) et Jean (Annie), ses petits-enfants Jeanny, Justin, Simon, Laurie et Jean-Christophe ainsi que ses neveux et nièces.Elle fut confiée à la :L’inhumation aura lieu dans l’intimité de la famille immédiate au Cimetière Notre-Dame-des- Neiges.