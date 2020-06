Des breuvages pour mieux dormir

Intéressée par les vertus de la médecine ayurvédique et auteure d’un blogue très populaire en anglais, Healthy Little Vittles, l’Américaine Gina Fontana propose 50 recettes à base de plantes pour favoriser une bonne nuit de sommeil dans son nouveau livre, Lait de lune. Récemment traduit en français et publié aux Éditions de l’Homme, le livre propose des idées étonnantes et... apaisantes.

Mais qu’est-ce que le « lait de lune » ? Il s’agit d’un breuvage inspiré par une ancienne tradition ayurvédique, la médecine indienne traditionnelle qui connaît un engouement en Occident depuis quelques années. Le lait de lune est un lait végétal chaud infusé d’herbes médicinales et d’épices, à boire quelques minutes avant d’aller au lit.

Diagnostic

Gina Fontana a complètement changé son alimentation après avoir reçu un diagnostic de maladie cœliaque et de maladie de la thyroïde, en 2013.

« Je m’étais sentie mal toute ma vie », partage-t-elle en entrevue. « Mes parents me faisaient rencontrer plusieurs médecins et spécialistes pour essayer de trouver ce qui se passait. On restait sans réponses. Ça m’a rendue très frustrée mais j’ai dû m’en accommoder. Après mes études, j’ai subi l’ablation de la moitié de la glande thyroïde. J’ai commencé à m’intéresser aux aliments que j’ingérais. J’ai même fait un jeûne sans viande, sans sucre, sans produits laitiers pendant 21 jours. J’ai prié pour retrouver la santé. »

Quand elle a recommencé à s’alimenter normalement, ses symptômes sont revenus : fatigue, ballonnements, douleurs articulaires, migraines. « C’était affreux. J’ai réalisé que c’était certainement relié à mon alimentation. » Elle a coupé le gluten. « L’amélioration a été immédiate. »

Lait chaud

Gina Fontana a commencé à parler de ces changements dans un blogue et s’est peu à peu intéressée aux laits de lune. « C’est un terme moderne qui est devenu très populaire sur Instagram, mais à la base, c’est un lait chaud qui sert à calmer le système avant d’aller se coucher. Il apporte un réconfort. Par exemple, la lavande et la camomille, que j’ajoute dans certaines recettes, ont des vertus apaisantes pour le corps et l’esprit. »

« Bien des gens se sont fait dire par leur grand-mère qu’un lait chaud aidait à s’endormir... mais c’est aussi un principe ayurvédique millénaire. Je voulais partir de là, et rendre les laits de lune accessibles aux gens qui ne peuvent pas prendre de produits laitiers ou sont intolérants au lactose. On peut les remplacer par des laits de plantes ou de noix. »

Ces breuvages aident vraiment à s’endormir ? « Je pense que oui ! Beaucoup de gens m’ont envoyé des messages pour le confirmer. Ces breuvages apaisent l’esprit. Je sais que si j’ai du mal à calmer un flot de pensées, je me fais un lait de lune, je range mon téléphone hors de portée, et je m’endors beaucoup plus rapidement. »

