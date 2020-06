LAUZON née LAVOIE, Claudette



À Laval, le 13 juin 2020, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Claudette Lavoie, épouse bien-aimée de Jacques Lauzon.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Serge), Martine, Patrick (Flor Elena) et Diane (Marcel), ses petits-enfants Jérémy (Julie), Frédérique, Alexandre (Jésula) et Samuel, son arrière-petite-fille adorée Arielle, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon funéraire Urgel Bourgie, 2500 des Perron, Auteuil,le samedi 4 juillet 2020 de 13h à 15h, suivi d'une cérémonie au salon à 15h.La famille tient à remercier sa grande amie Francine Nadeau.