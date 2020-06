PANNETIER, Évelyne



À son domicile, le 23 juin 2020, à l’âge de 69 ans, est décédée madame Évelyne Pannetier, fille de feu Régis Pannetier et de feu Arlette Tournier.Elle laisse pour continuer sur le chemin de la vie ses filles adorées : Nathalie Saad (Jean-Sébastien Guibault), Mélanie Saad (Éric St-Amour), Valérie Saad (Marie-Hélène Lavoie), leur père Wadih-Pierre Saad, ainsi que sa parenté et de nombreux amis en France, au Liban, au Canada et aux États-Unis.Elle a partagé des moments de joie et d’entraide avec de merveilleuses amies, en particulier Andrée, Diane, Johanne, Lison, Yvonne.Pour respecter sa volonté, pas de fleurs, pas d’offrande de messe, pas de don de charité. Offrez plutôt votre présence à quelqu’un d’esseulé, une parole de réconfort à une personne dans la peine, un sourire à un inconnu, à votre choix.DE L'ESTRIE