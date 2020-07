BOISVERT, Monique

(née Desrochers)



À Montréal, le 16 juin 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée Madame Monique Desrochers Boisvert, épouse de feu Guy Boisvert.Elle laisse dans le deuil ses enfants Danielle (Michel) et Michel (Chantal), sa petite-fille Caroline (Carl-Simon), ses arrière-petites-filles Chloé et Charlotte, ses soeurs Huguette et Gisèle (Armand), ses frères Gilles (Marie-Claire) et Jacques (Renée), ses belles-soeurs Irène et Lucie ainsi que de nombreux autres parents et amis.En raison de la pandémie, la date des funérailles reste à déterminer. Elle sera éventuellement publiée sur le site www.urgelbourgie.com, dans la section nécrologie.