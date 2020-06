Elton John visé par une demande d'injonction de la part de son ex-femme

L’ex-femme d’Elton John a entamé une procédure légale contre le chanteur, a rapporté le journal britannique The Guardian.

La procédure consiste en une demande d’injonction dont la nature n’a pas été précisée.

Renate Blauel, une ingénieure du son, et le chanteur s’étaient rencontrés en 1983 lors de l’enregistrement de l’album «Too Low for Zero». Ils s’étaient mariés l’année suivante lors d’un voyage en Australie, et s’étaient divorcés en 1988. Elton John a par la suite annoncé qu’il était gai.

Mme Blauel est, depuis, restée en retrait de toute vie publique.

Le nom d’Elton John est inscrit comme partie défenderesse dans les documents légaux, selon The Guardian qui dit avoir tenté en vain d’obtenir des commentaires de ses représentants.

L’avocate de Renate Blauel a confirmé au journal qu’elle avait soumis la demande d’injonction à la Haute Cour, mais n’a pas désiré donner davantage de détails. Selon le journal, l’avocate s’est limitée à dire que sa cliente «espérait régler cela à l’amiable».

Elton John est actuellement marié à David Furnish. Le couple a deux enfants.