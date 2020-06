[EN IMAGES] Manifestation contre la réforme du PEQ à Québec

Une cinquantaine d’étudiants et de travailleurs étrangers se sont réunis devant l’Assemblée nationale du Québec, samedi après-midi, pour s’opposer à la réforme du Programme d’expérience québécoise (PEQ).

«PEQ, injustice! Le Québec, c’est nous aussi!», ont scandé à plusieurs reprises les manifestants, demandant à la nouvelle ministre de l’Immigration, Nadine Girault, de réviser cette deuxième mouture de la réforme.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Le PEQ permet aux étudiants étrangers et aux travailleurs temporaires d’obtenir plus rapidement un certificat de sélection du Québec dans le but d’obtenir la résidence permanente.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Besoin d’expérience

Ce que déplorent les associations étudiantes et organisations syndicales, c’est entre autres l’obligation de travailler à temps plein dans leur domaine un à deux ans après leurs études, avant de pouvoir adhérer au programme. Pour les travailleurs temporaires, l’expérience de travail demandée est également rallongée.

Photo Agence QMI, Guy Martel

«La réforme remet en question les carrières académiques étudiantes. Les auxiliaires de recherches, les chargés de cours et les stages rémunérés ne sont pas pris en compte, alors qu’ils ont de l’expérience professionnelle», explique la présidente de l’Association des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures, Aurèle Fanny Deutcha Nguelieu.

Un autre point majeur de cette réforme qui crée la grogne des diverses organisations est le délai du traitement des demandes, qui passe de 20 jours à 6 mois.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Des rassemblements du genre ont également eu lieu à Montréal, Sherbrooke et Rouyn-Noranda, samedi.

Depuis novembre

Rappelons que toute cette histoire a débuté en novembre dernier lorsque le ministre de l’Immigration de l’époque, Simon-Jolin Barrette, avait annoncé une première version de cette réforme. Cette dernière avait comme conséquence de renvoyer de nombreux étudiants et travailleurs temporaires dans leur pays d’origine en raison d’un resserrement des conditions d’admissibilité.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Les démarches avaient ensuite été suspendues par le premier ministre Legault face à l’indignation grandissante de la population.